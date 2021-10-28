Evini ateşe veren 85 yaşındaki kadını pencereden giren ekipler kurtardı - Son Dakika

MALATYA'da, evini ateşe veren ve kapıyı açmayan Ümmihan Ç. (85), itfaiye ekiplerinin pencereden içeriye girip yangını söndürmesiyle kurtarıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan ve bunalıma girdiği öne sürülen Ümmihan Ç., eşyalarını tutuşturarak ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kilitli olan kapıyı açması istenen Ümmihan Ç., ikna çabalarına rağmen kapıyı açmadı. İtfaiye ekibi, 12'nci kata merdivenli araçla çıkarak daireye pencereden girip Ümmihan Ç.'yi evden çıkardı ve yangını söndürdü. Ümmihan Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.