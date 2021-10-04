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Evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan sanık adli kontrolle tahliye edildi - Son Dakika

Evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan sanık adli kontrolle tahliye edildi

04.10.2021 18:27
Evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan sanık adli kontrolle tahliye edildi, System.String[]

Başkentte, evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan, 7 köpeği ise uygunsuz koşullarda tuttuğu için tutuklanan Meral T'nin yargılanmasına devam edildi.

Başkentte, evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan, 7 köpeği ise uygunsuz koşullarda tuttuğu için tutuklanan Meral T'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Meral T, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Önceki celse verdiği savunmasını tekrarlayan Meral T, uzun yıllar kimseden destek almadan sokak hayvanlarına baktığını, yeri geldiğinde tedavilerini üstlendiğini söyledi.

Sokak hayvanlarını tedavi ettirdiğine dair belgelerinin bulunduğunu ifade eden sanık, bakımını üstlendiği hayvanlardan 2'sini öldüğü için gömdüğünü, ancak diğer köpeklere ilişkin bilgisi olmadığını iddia etti.

Meral T, 7 köpeği uygunsuz koşullarda tuttuğu suçlamasını ise kabul etmedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçları işlemediğini öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından 13 kişiyi tanık olarak dinleyen hakim, ara kararında sanık Meral T'nin "konutu terk etmeme adli kontrol şartı" ile tahliyesine hükmedip, duruşmayı erteledi.

10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

İddianamede, Meral T'nin köpeklere eziyet ettiğine dair ihbar üzerine evinde arama yapıldığı, bu işlem sonucunda bakımı ihmal edilmiş ve uygunsuz koşullarda 7 köpeğin bulunduğu aktarılıyor.

Evin bahçesinde yapılan kazıda ise 11 köpeğin cansız bedeninin bulunduğu bildirilen iddianamede, bunun üzerine Meral T'nin, 7 Ağustos'ta tutuklandığı ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Meral T'nin, 11 "evcil hayvanı kasten öldürmekten" 9 aydan 6 yıla, "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İki ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Meral T'nin soruşturması, yeni çıkarılan "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamındaki ilk dosya olmuştu.

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan sanık adli kontrolle tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan sanık adli kontrolle tahliye edildi - Son Dakika
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