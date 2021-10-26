Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de 2. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek önce marketin tentesine çarpan, ardından da 3 metre yükseklikten beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı.

Olay, Derince ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Burak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2. kattaki evinin balkonunda bulunan zabıta memuru Özhan A., dengesini kaybederek önce marketin tentesine çarptı, ardından da beton zemine düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Özhan A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ