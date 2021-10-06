Evinin bodrumunda 1380 litre sahte içki bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Adreste, 1380 litre sahte içki, 9 bin 500 litre fermente edilmiş alkol, içki üretiminde kullanılan 3 tank, 2 damıtma ünitesi, termometre, 2 kazan, 103 boş bidon ve 265 boş pet şişe ele geçirildi.

Hatay 'da evinin bodrum katında 1380 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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