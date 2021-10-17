Evinin önünde pusu kurduğu kişiyi vurdu, "Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım" dedi - Son Dakika

Evinin önünde pusu kurduğu kişiyi vurdu, "Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım" dedi

BOLU'da, C.A., husumetli olduğu A.Y.'yi evinin önünde bacağından vurdu. A.Y., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, C.A. gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım" diye cevap verdi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.Y., evine gitmek için sokağa gelerek motosikletini park etti. A.Y., motosikletinden indiği sırada arasında husumet bulunan C.A., yanındaki tabancayla 4 el ateş açtı. Mermilerden biri A.Y.'nin ayağına isabet etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren C.A. ise olayın ardından kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan C.A. gözaltına alındı. C.A., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna, "Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım" diye cevap verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.