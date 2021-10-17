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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: İMAMOĞLU ZİYARETİMİZE GELMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: İMAMOĞLU ZİYARETİMİZE GELMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI

17.10.2021 16:01

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 776'ncı gününe girdi.

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 776'ncı gününe girdi. Aileler, Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerini ziyaret etmediğini, acılarını paylaşmadığını belirtip, tepkilerini dile getirdi. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Ekrem İmamoğlu'nu buradan kınıyoruz" dedi.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 yılında çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemine başladı. 776 gündür süren evlat nöbetinde çocuklarına kavuşmak isteyen 236 aile, bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

'GÖZYAŞI ÜZERİNE FİDAN DİKİLİR Mİ'

6 yıl önce 15 yaşındaki oğlu Özkan'ın kaçırıldığını söyleyen Süleyman Aydın, İmamoğlu'nun kendilerini ziyaret etmediklerini belirtip aileler adına açıklama yaptı.

İmamoğlu'nu kınadıklarını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Yağmur, çamur demeden evlat nöbetindeyiz. Maalesef, HDP bizi görmezlikten geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından anneler, burada evlatlarını istiyor. İnanın, bunların vicdanı yoktur. Hacire annenin yaktığı kıvılcımla bu evlat nöbeti, Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Dün İmamoğlu'nun buraya geldiğini öğrendik. Evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra da üzüldük. Bizim ziyaretimize gelmedi. Acımızı da paylaşmadı. Anne ve babalar, burada feryat ederken HDP'lilerle fidan dikti. Sizin bu fidanlarınız asla yeşermeyecek. Anne ve babaların gözyaşlarının üzerine fidan dikilir mi? Burada mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. HDP ve CHP'de biraz vicdan varsa bize destek versinler. Bizim çocuklarımızı artık bu PKK'dan istesinler. Anne ve babalar olarak hepimiz umutluyuz. Devletimize güveniyoruz. HDP ve CHP'yi de vicdana davet ediyorum. Maalesef genel başkanları da gelmedi, Ekrem İmamoğlu da gelmedi. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Ekrem İmamoğlu'nu buradan kınıyoruz" dedi.

İki yıl önce kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş da "Dün İmamoğlu'nu burada beklerken, bizi görmemezlikten geldi. Onunla Mithat Sancar beraber. Dün bu anne babaları görmezlikten geldiler. Ben burada herkesi vicdana davet ediyorum. Onları kınıyorum" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: İMAMOĞLU ZİYARETİMİZE GELMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: İMAMOĞLU ZİYARETİMİZE GELMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: İMAMOĞLU ZİYARETİMİZE GELMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: İMAMOĞLU ZİYARETİMİZE GELMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: İMAMOĞLU ZİYARETİMİZE GELMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: İMAMOĞLU ZİYARETİMİZE GELMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: İMAMOĞLU ZİYARETİMİZE GELMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: İMAMOĞLU ZİYARETİMİZE GELMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI - Son Dakika
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