Üye Girişi
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR

14.10.2021 14:21
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 773'üncü gününe girdi.

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 773'üncü gününe girdi. Van'da 8 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelen Rahime Taşçı, "Faruk'un elinden kalemi aldılar. Silah verdiler. Korkma oğlum, ceza yok. 32 kişi gelip teslim oldu. İnşallah 33'üncü Faruk olur" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 773 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu. 236 ailenin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor.

'KORKMA OĞLUM, CEZA YOK'

Van'da 8 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek HDP il binası önündeki eyleme katılan Rahime Taşçı, oğlunu HDP'lilerin PKK'ya götürdüğünü söyledi. Taşçı, "Sabah evden çıktı, akşam eve gelmedi. 2-3 defa Van'a gittim. Oğlumun orada olduğunu söylediler. Gittim, görmedim. Oğluma sesleniyorum. Bir telefon açsın. Sağ olduğunu söylesin. 8 senedir görmedim oğlumu. Çok özledim. Faruk'un elinden kalemi aldılar. Silah verdiler. Polis olmak istiyordu. 32 kişi gelip teslim oldu. İnşallah 33'üncü Faruk olur. Korkma oğlum, ceza yok. Devlet senin yanındadır. Seni özledik. Ben seni burada bekliyorum. Birlikte eve gideceğiz" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor 14:39 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım 14:26 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Putin'ın yanıtı sonrası ABD'li gazeteci buz kesti: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var 14:23 Putin'ın yanıtı sonrası ABD'li gazeteci buz kesti: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı 14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor 13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Kılıçdaroğlu'ndan 13:17 Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
14:36 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı         
14:22
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
14:02
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı         
13:55
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:47:40. #1.11#
SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 32 KİŞİ TESLİM OLDU, İNŞALLAH 33'ÜNCÜ FARUK OLUR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement