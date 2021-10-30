Evlat nöbetindeki anne: HDP ve PKK'nın peşini bırakmayacağız - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 238 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 789'uncu gününde devam ediyor. 2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat için oturma eylemi yapan Necibe Çiftçi, HDP ile PKK'nın peşini bırakmayacaklarını ve evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. 238 ailenin 789 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'EVLATLARIMIZI HDP VE PKK'DAN İSTİYORUZ'

2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan Necibe Çiftçi, yaz- kış ve pandemi demeden burada olduklarını söyledi. Çiftçi, "HDP ve PKK'nın peşini bırakmayacağız. Bizim evlatlarımızı bize vermeden buradan gitmeyeceğiz. Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. 32 evlat geri döndü. Annelerinin kucaklarına geldiler. Bizim devletimiz güçlü bir devlettir. Gelin, geri dönün. Devlet ceza vermiyor, sizi affediyor ve kucağına alıyor. Bu şans kimsenin eline düşmez. ya öleceksiniz ya döneceksiniz. Su testisi su yolunda kırılır. Geri dön oğlum. Orada yaşayacak haliniz kalmadı. Açsınız ve susuzsunuz, dağlarda mağaralara mahkum kaldınız. Allah rızası için geri dön" dedi.