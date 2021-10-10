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Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ - Son Dakika

Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ

10.10.2021 12:02

Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 769'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 769'uncu günde de sürüyor. 6 yıl önce oğlu Doğan'ın eline silah verildiğini söyleyen Hacı Güger HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Sadece kendi çocuğum için değil, dağda bir çocuk kalmayana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ve 769 gündür HDP İl Başkanlığı binasının önünde oturma eylemini sürdüren ailelerin sayısı 236 oldu. 3 Eylül 2019'dan bu yana 32 aile evlatlarına kavuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN ELİNE SİLAH VERMİŞLER'

Sur ilçesi yaşayan ve oturma eylemine başlayan Hacı Güger, eşi Sultan ile birlikte 6 yıl önce kaçırılan oğlu Doğan'ın yolunu gözlüyor. 20 yaşındaki evladının eline silah verdiklerini söyleyen baba Güger 3 yıla yakındır burada evlat nöbeti tutuyoruz. Diyarbakır anneleri ve babaları, bu nöbet için dünyaya ve dış güçlere karşı büyük bir destan yazdı. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Sadece kendi çocuğum için değil, dağda bir çocuk kalmayana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Hiç uğruna, dış güçlere hizmet edenler için; ellerine silah tutuşturulmuş çocuklarımız devletimize karşı savaştırılıyor. Çocuklarımızın elinde kalem olması gerekirken, silah vermişler. Çocuklarımızı kandırıp HDP Diyarbakır il Başkanlığı'na getirip, kandırarak, dağa götürüp devletimize karşı kışkırtıyorlar. Oysa bu devlet; hepimizin devleti, bayrak hepimizin bayrağıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve toprakları hepimizin vatanıdır. Bütün evlatlarımız, burada mücadele veriyoruz ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Evladıma çağrım şudur; bir an önce güvenlik güçlerine teslim olsun, gelsin annesinin kardeşlerinin yanına, kendi vatanına dönsün. Benim isteğim budur ve bütün çocuklara da aynı şekilde çağrıda bulunuyorum, gelsinler, devletimiz büyük bir devlettir. Allah, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin, çünkü bir insanın devleti ve vatanı olmazsa, o insan bir hiçtir. Bunun için mücadele ediyoruz diye konuştu.

Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ
Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ
Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ
Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ
Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ
Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ
Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ
Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ
Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP VE PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ - Son Dakika
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