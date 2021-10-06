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Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi - Son Dakika

Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi

06.10.2021 14:12
Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 765. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 765. gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek de Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ve STK'lardan geldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 765. gününde de sürüyor. Ailelerin direnişine 10'larca Yenişehirlilerden geldi. Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci öncülüğünde STK'lar ile birlikte ailelere destek ziyareti gerçekleşti. Ailelerle sohbet ederek dertlerini dinleyen heyet PKK'yı kınayan sloganlarla ayrıldı. Çadır ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ailelerin nöbetini desteklediğini kaydetti.

"PKK TERÖRÜ BİTME NOKTASINA GELMİŞTİR"

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, terörün bitme noktasına geldiğini vurguladı. Başkan Beşikci, "Bugün Diyarbakır Yenişehir Belediyesi olarak STK'larla beraber, tarihin altın sayfalarına yazılacak, destansı, onurlu ve kahramanca yürütülen kaynağını evlat sevgisinden alan dünya insan hakları mücadelesi tarihinin berki de en kutsal ve sivil mücadelesinin ziyaret etmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. Birleşmiş milletler raporlarına göre dünyada 250 bine yakın çocuk, terör örgütleri veya illegal yapılanmalar tarafından istismar edilerek kanlı emellerine alet etmekte. 40 yıllık kanlı tarihine baktığımız zamanda PKK terör örgütü dünyada istismar edilen bu çocukların oransal olarak çok önemli bölümünü maalesef bizim coğrafyamızdan evlatlarımızı kandırarak, istismar ederek ve en önemlisi de annelerimizin kucaklarından gizli ve zorla çekerek yüce Mevlamımızın ayeti kelimesinde 'Lanet' okuduğu fitnelerine alet etmek acizliğini ve düşüklüğünü göstermişlerdir. Allah'a çok şükür ki devletimizin terörle mücadelede, dik ve kararlı duruşu bu haklı mücadeleye aklı, vicdanı, gönlü barıştan, huzurdan, kardeşlikten olan vatandaşlarımızın da desteğiyle bugün PKK terörü bitme noktasına gelmiştir. Hakkın batıl karşısındaki zaferinin mühürlenme girişimi 765 gün önce burada kahraman annelerimizin ve cesur babalarımızın onurlu mücadelesi ile filizlenmiştir. Bizlerde yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz ki buradaki ailelerimiz tez zamanda evlatlarına sağlıkla kavuşsunlar inşallah. Yenişehir Belediyesi ve STK'lar olarak bu onurlu mücadelenin her zaman varlığımız ve dualarımızla yanında yer aldık, inşallah yer almaya da devam edeceğiz" dedi.

(Murat Başal-İHA)

Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi
Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi
Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi
Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi
Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi
Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi
Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi
Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi

Diyarbakır, Yenişehir, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir'den geldi - Son Dakika


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