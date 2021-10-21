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Evlerden kıyafet çalan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Evlerden kıyafet çalan 6 kişi yakalandı

21.10.2021 20:48
Evlerden kıyafet çalan 6 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikametlerden kıyafet çaldığı belirlenen 5 kişi ve çalıntı malzemeleri alan 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikametlerden kıyafet çaldığı belirlenen 5 kişi ve çalıntı malzemeleri alan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince evlerden kıyafet çaldığı belirlenen A.S., A.Ö., L.R., A.C., T.E. ve çalıntı malları satın alan H.U.'yu yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda şüpheli 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 3 bin TL'lik kıyafet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Evlerden kıyafet çalan 6 kişi yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlerden kıyafet çalan 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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