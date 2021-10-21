Evlerden kıyafet çalan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikametlerden kıyafet çaldığı belirlenen 5 kişi ve çalıntı malzemeleri alan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince evlerden kıyafet çaldığı belirlenen A.S., A.Ö., L.R., A.C., T.E. ve çalıntı malları satın alan H.U.'yu yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda şüpheli 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 3 bin TL'lik kıyafet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ