Evrenin Ağırlığı Nedir? - Son Dakika

Hiç düşündünüz mü içinde bulunduğumuz evrenin ağırlığı ne kadardır?

İçinde milyonlarca gezegenin yıldızın galaksinin bulunduğu evren ne kadar ağır olabilir?

Öncellikle evreni nasıl tartıyoruz onu bulmak gerekiyor.

Gökbilimciler bu soruyu on yıllardır soruyorlar ve cevaba ulaşmak için her türlü yöntemi denediler.

Farklı teknikler kullanılsa da hepsi farklı sonuçlar elde edildi.

Yeni bir kozmik ağırlık ölçeği hizmete girdi.

Bu, evrenin doğduğu büyük patlama ateş topunun belli belirsiz parıltısıdır. Bu parıltı hala gökyüzünün her yerinde görülebilir. Yapısını haritalayın, fikir gider ve kozmik kütleyi çözebilirsiniz.

Araştırmacılar bu araştırma için çöle bir merkez kurdular.

2000 yılında yayınlanan bir dizi sonuç sayesinde, sonunda evrenin ağırlığını öğrendik.

Evrenin enflasyon olarak bilinen dramatik bir genişleme ile başladığına dair uzun süredir devam eden inançlarıyla örtüşüyor. Ancak, kötü haberler de var.

Yeni sonuçlar, evrenimizin göremediğimiz ve anlayamadığımız garip madde biçimlerinin egemenliğinde olduğunu ima ediyor.

EVREN DÜZ MÜ?

1981'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Alan Guth'un, evrenin varlığının ilk dakikasında ya da daha sonraki ilk dakikalarında "enflasyon" olarak adlandırdığı bir enerji salınımı olayının gerçekleştiğini öne sürdüğü ilk yıldı.

Şişme sırasında, evrenin bugün görebildiğimiz kısmı 1060 kat şişti. Sonra, teori böyle gider, evrenin genişlemesi daha normal bir hıza yavaşladı.

Kozmolojideki birçok zorlu bulmacayı çözüyor. Özellikle, Evrenin neden kavisli değil de düz göründüğünü açıklıyor. Üç boyutlu bir evrenin eğri olduğunu hayal etmek zordur, ancak herhangi bir boyuttaki uzayın bir top gibi pozitif eğriliği veya bir eyer gibi negatif eğriliği olabilir.

Evrenin düz mü yoksa eğri mi olduğu, ağırlığına veya daha doğrusu yoğunluğuna bağlıdır.

Yoğunluk doğruysa, evren düz olacaktır. Bu kritik değerden yüksekse, maddenin yerçekimi kuvveti, uzayı pozitif eğriliğe sahip olmaya zorlar. Kritik değerden düşükse, uzay negatif eğimlidir.

Yine de, evrenin kendisi pratikte hiçbir ağırlıkta değildir.

Bunun nedeni, yoğunluğun sadece kütleye değil, aynı zamanda boyuta da bağlı olmasıdır ve evren, insanlar tarafından bilinen en büyük şeydir.

Dahası, evren çoğunlukla boş uzaydır, bu nedenle, içindeki muazzam yoğun, ağır nesnelere rağmen, evren genel olarak son derece hafiftir. Evrenin bir çay kaşığından bile hafif olduğunu görüyoruz.