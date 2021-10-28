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EXPO 2021 Hatay, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi - Son Dakika

EXPO 2021 Hatay, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi

28.10.2021 14:00
EXPO 2021 Hatay, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 23 Nisan'dan 10 Aralık'a ertelenen EXPO 2021 Hatay'ı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seneye gerçekleştireceklerini duyurdu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 23 Nisan'dan 10 Aralık'a ertelenen EXPO 2021 Hatay'ı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seneye gerçekleştireceklerini duyurdu.

Savaş, Arsuz Madenli Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesinde, gazetecilere, Kovid-19 salgını nedeniyle EXPO Yönetim Kurulu ile görüştüklerini söyledi.

EXPO Hatay'ın 10 Aralık'ta başlamasının planlandığını ancak bunun ertelendiğini aktaran Savaş, "Hem bizim hem de EXPO yönetim kurulunun aldığı son karar, 'Biz bu işi 1 Nisan'da baharın müjdesiyle birlikte yapalım.' denildi. Ortak almış olduğumuz kararla EXPO'muz 1 Nisan'da açılacak inşallah." dedi.

Savaş, HADO Projesi'ne de değinerek, şunları kaydetti:

"Burası işletmeye açılacak durumda. Tek beklediğimiz konu şudur; Avrupa Birliği tarafından deniz ulaşımı ve deniz ulaşımıyla birlikte uluslararası kara sulardan seyahatin Kovid-19 sebebiyle şu anda durdurulması. İnşallah bu Kovid-19 konusu kapandıktan ve seyahatler açıldıktan sonra burayı hep birlikte kullanmaya başlayacağız. İlk kullanacağımız yer inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gideriz, birlikte geri döneriz."

İlk olarak 23 Nisan- 29 Ekim 2021'de düzenlenmesi etkinlik, Kovid-19 nedeniyle 10 Aralık'a ertelenmişti.

EXPO 2021 Hatay, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi
EXPO 2021 Hatay, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi
EXPO 2021 Hatay, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi

10 Aralık, 23 Nisan, Savaş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EXPO 2021 Hatay, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: EXPO 2021 Hatay, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi - Son Dakika
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