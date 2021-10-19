Eylem Erdem Uğurlu'dan "Yola Çıkmak" - Son Dakika

30 yaşında anne olmasıyla başladığı kendiyle yüzleşme yolculuğunu, 36 yaşında terapi süreci ile devam ettiren ve 39 yaşında yeniden anne olmasıyla yolculuğu ivmelenen Eylem Erdem Uğurlu, bu yolculuk sırasında çocukluk travmalarının bugüne etkilerinin çok büyük olduğunu fark etti. 5.5 yaşında maruz kaldığı cinsel istismar ile yüzleşince, bu olayın hayatına bıraktığı utanç ve suçluluk gibi duygulardan da kurtulmaya başladı. Böylece yapmak istediklerinin önündeki engelleri kaldırmaya başladı ve kendi deyimiyle, yaşama amacına kavuştu. Çocukların maruz kaldığı cinsel istismarlar ile ilgili farkındalık yaratmak isteyen Uğurlu, "Suçum Yok" şarkısını besteledi ve seslendirdi.

Hayatı boyunca, çocuklara temas eden kitaplar yazmaya ve yaralı yetişkinlere temas eden şarkılar üretmeye devam etmek istiyor. Bu temas halini, kurucu ortağı olduğu Yolcu Sanat çatısı altında sürdürmek isteyen Eylem Erdem Uğurlu'nun ilk çocuk kitabı Yola Çıkmak, Eylül 2020'de Nesin Yayınevi'nden çıktı.

Aynı adı taşıyan ilk albümü ise Yolcu Sanat etiketiyle, 2021 yılının Ekim ayında tüm dijital platformlarda yerini aldı. Uğurlu, albümün hikayesini şöyle anlatıyor:

"Benim hayatımın dönüm noktalarından biri bu iki kelime, "Yola Çıkmak". Hem kitaba dönüştü bu kelimeler, hem de şarkıya ve tabii bu albüme. Çok savaştım müzikle, yapmamak için direndim epeyce. O kazandı ama… Sanki aksi mümkünmüş gibi...

Kendi yollarıma çıktıkça, o yollar boyunca düştükçe, kalktıkça, geri döndükçe büyüdüm. O yollarda yürürken, bu hikayelerin bir gün kitaplara ve şarkılara dönüşeceğini hiç bilmiyordum. O yüzden çok şaşkınım. Korkuyorum da biraz.

Birinin kelimelerinin ve müziğinin, başka birilerinin dünyasında yer bulması kavramı benim için hep çok değerliydi. Çünkü dünyamı tam da böyle yarattım ben de. Bana temas eden insanların kelimeleriyle, müzikleriyle, çizdikleriyle yani içten dışa akıttıklarıyla.

Bu süreç, yani sanatsal üretimin ortaya çıkması, hem bir doğum hali, hem de ölüm. Yani hem coşku ile kutlamam gerekiyor yeni doğanı, yola çıkanı; hem de yasını tutmam lazım gidenin, benden size ulaşanın, artık sadece benim değil sizin de olanın…

Şimdi de benim sıram gelmiş işte, onca direnişe rağmen zincirin bir parçasıyım artık. Şimdi dünyalarınızda yer bulmayı bekleyeceğim. Sabırla ve huzurla…"

1978 yılında Mardin'de dünyaya gelen Uğurlu, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünü birincilikle bitirdi. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa yüksek lisansını tamamladı. Ardından bir süre banka, aracı kurum ve piyasa araştırma firmalarında çalıştı. 25 yaşında kurumsal hayatı terk ederek başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü, 2008 yılında üçüncülükle bitirdi. Hayatını seyahat eden, beste yapan, söz yazan, şarkı söyleyen ve çocuk kitapları yazan bir anne olarak sürdürüyor.