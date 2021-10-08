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EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - 2 - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - 2

08.10.2021 09:45

EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - 2 Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) - EYÜPSULTAN'da kumaş üretim atölyesinin bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı.

EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - 2

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) - EYÜPSULTAN'da kumaş üretim atölyesinin bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu çatı katında ve binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın, Topçular mahallesi İncirlik sokak üzerinde kumaş üretimi yapılan bir atölyenin de bulunduğu 4 katlı binanın çatı katındaki dairede saat 02.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Fatih ve Şişli ilçeleri ile Davutpaşa ve Sultangazi'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatı katına müdahale başlattı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çalışmalar sırasında çevre ilçelerden ve İSKİ'den araçlarla su desteği sağlandı. Yangın, saat 05.30 sıralarında ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu, çatı katındaki daire ve binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - 2
EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - 2
EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - 2
EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - 2

Eyüpsultan, İtfaiye, Yangın, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - 2 - Son Dakika
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