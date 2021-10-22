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Eyüpsultan'da 'El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Eyüpsultan'da 'El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi

22.10.2021 22:27

Eyüpsultan'da 'El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'nin 4'üncüsü başladı.

Eyüpsultan'da 'El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'nin 4'üncüsü başladı. 2 gün sürecek ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin önünde yapılan festival ilk günden yoğun ilgi gördü.

Ekonomik geliri olmayan ev hanımlarının kendi emekleriyle ürettikleri ürünlerin sergilendiği El Emeği Ürünleri Festivali'nin 4'üncüsü düzenlendi. 2 gün devam edecek olan festival Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin önünde gerçekleştiriyor. Festivalde 19 mahalleden, 96 vatandaşın yaptığı el emeği göz nuru ürünler yer alıyor.

"Her ay yapmaya çalışacağız"

Festivalde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Şu anda 96 tane vatandaşımız, hanımefendiler geldiler; evlerindeki ürünlerini burada sergiliyorlar. Biz daha önce de zaten girişimciliği destekleyeceğimizi söylemiştik. Şimdi bunu deniyoruz. Pandemiden dolayı biraz ara verdik. Uzun süreler oldu, ara boşluklar oluştu. O yüzden biraz da ürün birikti ellerinde, onlar da boş durmadılar. Şimdi işte bunları bugün yarın hava müsait ederse pazar günü her ay yapmaya çalışacağız. İnşallah hem ev ekonomisine hem de toplumun kendi üretme mekanizmasını geliştirmesi konusunda önemli bir etkinlik olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Allah nasip ederse kazanırsak kazanacağız"

Festivalde kızıyla birlikte stant açan 75 yaşındaki Fatma Nebahat Eroğlu, "Evde el işleriyle uğraşmaya çalışıyorum kendi çabamla, kızım da yardımcı oluyor. Birlikte beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 16 yaşından beri Beyoğlu Kız Akşam Sanat'tan mezunum. O zamandan beri yapma abiye çiçekler yapıyordum daha önce. Ondan sonra o abiye çiçeklerin modası geçti şimdi yapay çiçekler çıkınca biz mecburen başka işlere dönmek zorunda kaldık. Yani 50 senedir devamlı dışarı çalışan insanım. Şu anda da evde çalışıyorum. Belediyemiz de bize böyle bir imkan tanıdı Allah razı olsun. İki üç oldu böyle bir şey açıyoruz festivalimiz var. Allah nasip ederse kazanırsak kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Annem çok fazla bu işlerle haşır neşirdi"

Annesi sayesinde el işlerine yönelen 48 yaşındaki Nükhet Birgül Eroğlu, "Yaklaşık iki buçuk üç senedir belediye bize böyle bir imkan sağladı, Allah razı olsun. Bu şekilde el emeği ürünlerimizi buralarda satıyoruz. Mağazamız var, mağazaya da ürünlerimizi veriyoruz. Orada da satıyorlar belirli zaman diliminde satılan ürünlerin paralarını bizlere veriyorlar. Annem çok fazla bu işlerle haşır neşirdi. Ben anaokulu öğretmenliği yaptım 16 yıl. Sonra mesleği bırakınca bu işlere yöneldik" dedi.

El Emeği Ürünleri Festivali 22 ve 23 Ekim 2021 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Eyüpsultan'da 'El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi
Eyüpsultan'da 'El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi
Eyüpsultan'da 'El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi
Eyüpsultan'da 'El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi

Deniz Köken, Eyüpsultan, Festival, Mevla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eyüpsultan'da 'El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da 'El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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