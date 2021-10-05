Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki 2 gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pirinçci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 2 gecekonduya da sıçradı.

Ev sakinleri komşuların uyarısıyla dışarı çıkarken, mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 3 gecekondu da kullanılamaz hale geldi.

Gecekonduları yanan Münevver Altınbaş ile 3 çocuğunu çevredekiler üşümemesi için yakınlardaki güvenlik kulübesine aldı.

Evlerinin yandığını ve çocuklarıyla sokakta kaldığını belirten Altınbaş, yetkililerden yardım istedi.