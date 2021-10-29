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Son dakika! EYÜPSULTAN'DA YANKESİCİLİK YAPAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

Son dakika! EYÜPSULTAN'DA YANKESİCİLİK YAPAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA

29.10.2021 08:30

Edinilen son dakika gelişmesine göre EYÜPSULTAN'da tantanacılık yöntemiyle yankesicilik yaptığı belirlenen 2'si kadın 1 erkek, 3 şüpheli gözaltına alındı.

EYÜPSULTAN'da tantanacılık yöntemiyle yankesicilik yaptığı belirlenen 2'si kadın 1 erkek, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 ayrı noktada kargaşa çıkarıp, yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Eyüpsultan'da 27 Ekim'de teleferik noktasında yabancı uyruklu S.C. isimli kişinin çantasının çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, olayın meydan geldiği yer ve çevresinde yaptığı araştırmalar sonucunda olaya karışanlardan birinin G.S. olduğunu tespit etti. Şüpheli olayın ardında teleferikle kaçmak isterken ekiplerce gözaltına alındı. Polis, çalışmaların devamında, aynı kargaşa olayına karışan ve Silahtarağa Caddesi üzerinde kiralık bir araçla kaçmaya çalışan S.K. ve P.T. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Öte yandan polis ekiplerince yapılan detaylı araştırmalarda 2'si kadın 3 şüphelinin, 13 Ekim Çarşamba günü yine Eyüpsultan'da bulunan bir otobüs durağında D.K. isimli kişinin cep telefonunun perdeleme yöntemiyle çalınması olayını gerçekleştirdikleri de belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polis merkezinde yapılan sorgulamalarında şüphelilerden S.K. 1 suçtan, G.S. ise 4 suçtan aranıyor olduğu ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin Yankesicilik suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca S.K ve P.T isimli kişiler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, G.S isimli kişi ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği öğrenildi. Şüphelilerin 2 ayrı noktada gerçekleştirdikleri yankesicilik olayları güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika! EYÜPSULTAN'DA YANKESİCİLİK YAPAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika! EYÜPSULTAN'DA YANKESİCİLİK YAPAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika! EYÜPSULTAN'DA YANKESİCİLİK YAPAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika! EYÜPSULTAN'DA YANKESİCİLİK YAPAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, Polis, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! EYÜPSULTAN'DA YANKESİCİLİK YAPAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! EYÜPSULTAN'DA YANKESİCİLİK YAPAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
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