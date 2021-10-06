Öğrenci kategorisinde mansiyon, öğrenci ve profesyonel kategorisinde EİB özel ödülü ve ilk üçe giren finalistlere ödülleri takdim edildi.
Öğrenci kategorisinde ilk üçe giren tasarımcılara verilecek nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı sayıda finaliste Bakanlık desteğiyle yurtdışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim hakkı verilecek.
İşte yarışmanın kazananları;
Ezber Bozan Tasarım Yarışması öğrenci kategorisi birincisi SC ROLD isimli projesiyle Büşra Yiğit olurken, Erdener Atasayar HEALTHY WORK isimli projesiyle profesyonel kategoride birincilik ödülünü almaya hak kazandı.
Öğrenci kategorisinde ikinci TRİLO isimli projesiyle Zeynep Yıldırım olurken, Gürhan Bilget, ARETE isimli projesiyle profesyonel kategorisinde ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.
Yarışmanın öğrenci kategorisi üçüncülük derecesinin sahibi PORTA isimli projesiyle Hilal Kendir oldu. Hilal Özer ve Kübra Efe, VALS isimli projeleriyle profesyonel kategoride üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Güncel › Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika