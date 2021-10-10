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Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi - Son Dakika

Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi

10.10.2021 15:29
Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi

RİZE'nin Hemşin ilçesinde, yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanındaki patlamada hayatını kaybeden işçi Sinan Taşkıran (28), Pazar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

RİZE'nin Hemşin ilçesinde, yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanındaki patlamada hayatını kaybeden işçi Sinan Taşkıran (28), Pazar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hemşin ilçesinde Çaykur'a ait yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanında dün sabah saatlerinde patlama oldu. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, işçilerden Sinan Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan işçi Ramazan Hacısalihoğlu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren ve Rize'den Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen yaralı işçinin, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.Patlama sonrası fabrikada başlatılan teknik incelemeler sürerken, hayatını kaybeden Sinan Taşkıran için Pazar ilçesi Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sinan Taşkıran'ın ailesi ve fabrika çalışanlarının yanı sıra Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sultan Murat Karadağ katıldı. Sinan Taşkıran, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yücehisar köyündeki aile mezarlığına defnedildi.


Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi
Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi
Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi
Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi
Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi
Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi

Taşkıran, Hemşin, Rize, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi - Son Dakika
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