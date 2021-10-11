Fabrikada buhar kazanı patlamasında yaralanan işçi kurtarılamadı - Son Dakika

RİZE'de, yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanındaki patlamada ağır yaralanan Ramazan Hacısalihoğlu (46), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hemşin ilçesinde, Çaykur'a ait yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanında önceki gün sabah saatlerinde patlama oldu. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, işçilerden Sinan Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ramazan Hacısalihoğlu ise Rize'den sevk edildiği Trabzon'da tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ramazan Hacısalihoğlu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti Pazar ilçesinde kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek. Sinan Taşkın'ın cenazesi ise dün Pazar ilçesinde toprağa verildi.