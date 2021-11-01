Fabrikada çıkan yangında maddi zarar meydana geldi - Son Dakika

HATAY'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde PVC ve ahşap kapı doğrama fabrikasında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde PVC ve ahşap kapı işleri yapan bir fabrikada öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, çevre esnafını da tedirgin etti. Fabrikadan yükselen dumanlar, kentin birçok yerinden görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine fabrikaya sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Fabrikada zarar neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.