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Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu - Son Dakika

Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu

05.10.2021 05:35
Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu, System.String[]

NEW Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.

NEW Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.

Instagram, Facebook, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu - Son Dakika


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