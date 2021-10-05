Facebook Hacklendi mi? - Son Dakika

Yaşanan kesintiden önce bir hacker blogunda paylaşılan "1.5 milyar insanı kişisel bilgilerinin satışa çıkartıldığı" haberi bu şüpheyi güçlendiriyor fakat yapılan resmi açıklamalara göre Facebook hacklenmedi.

Facebook: "Kesintinin nedeninin siber saldırı olma ihtimali zayıf, " açıklaması yaptı. Facebook Baş Teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer ise, Facebook hizmetlerinde yaşanan kesintiden dolayı özür diledi, yaşanan sorunun ağ kaynaklı olduğunu belirten Mike, ekiplerinin hataları tespit etmek ve sorunları çözmek için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Sosyal medya devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın eksilmesinin ardından elimizde kalan Twitter'da da sorunlar yaşanabiliyor, bu konuda Twitter: ""Şu anda normalden çok daha fazla insan Twitter'ı kullanıyor. Bu durumlara hazırlanıyoruz ama bu sefer planladığımız gibi olmadı. Yanıtları ve DM'leri görmede sorun yaşamış olabilirsiniz. Bu durum düzeltildi, özür dileriz." dedi.

Bir Twitter kullanıcısının, Facebook'un alan adının satışa çıkarıldığına dair ekran görüntüsünü tweet atması sonrası Twitter'ın kurucusu Jack'in bu tweete "How much?" (Fiyatı ne kadar) cevabını vermesi ise viral oldu.