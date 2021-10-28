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Facebook Inc.'in yeni adı "Meta" - Son Dakika

Facebook Inc.'in yeni adı "Meta"

28.10.2021 23:57
Facebook Inc.'in yeni adı

Sosyal medya devi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, bünyesinde birçok sosyal medya uygulamalarını barındıran Facebook Inc. çatı kuruluşunun isminde değişikliğe gidilerek, markanın adının "Meta" olarak değiştirileceğini duyurdu.

Sosyal medya devi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, bünyesinde birçok sosyal medya uygulamalarını barındıran Facebook Inc. çatı kuruluşunun isminde değişikliğe gidilerek, markanın adının "Meta" olarak değiştirileceğini duyurdu. Zuckerberg, isim değişikliğinin sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan "Metaverse" inşa etme isteklerini yansıttığını kaydetti.

Sosyal medya devi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg Facebook'un canlı yayınlanan sanal ve artırılmış gerçeklik konferansında yaptığı açıklamada, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. çatı kuruluşunun isminde değişikliğe gidilerek markanın yeni adının "Meta" olacağını kaydetti. Yeni ismin, Facebook Inc. kuruluşunun adaşı olan sosyal medya hizmetinden ziyade, sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan "Metaverse" inşa etme isteklerini yansıttığını belirten Zuckerberg, "Şu andan itibaren, önce Facebook'a değil, önce Metaverse olacağız. Bu, zamanla diğer hizmetlerimizi kullanmak için Facebook'u kullanmanız gerekmeyeceği anlamına geliyor. Yeni markamız ürünlerimizde görünmeye başladığında, insanların Meta markasını ve temsil ettiğimiz geleceği tanımasını umuyorum. Meta, 3D olarak oynayacağımız ve bağlanacağımız bir yer olan Metaverse'i oluşturmaya yardımcı oluyor. Sosyal bağlantının bir sonraki bölümüne hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA MARKAMIZ TEK BİR ÜRÜNLE O KADAR SIKI BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI Kİ, YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİ TEMSİL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Şirketin şu ana kadar inşa etiklerinden gurur duyduğunu ve gelecekte şirketin oluşturabileceği yeni fırsatların heyecan verici olduğuna dikkat çeken Zuckerberg, Facebook Inc. kuruluşunun isminin değişmesinin nedenlerine değindi. Facebook Ink. isminin, firmanın tek bir ürüne bağlılığı nedeniyle artık şirketin projelerini temsil etmesinin imkansız olduğunun altını çizen Zuckerberg,"Şimdiye kadar inşa ettiklerimizle gurur duyuyorum ve bugün mümkün olanın ötesine geçerken, ekranların sınırlarının ötesine, mesafe ve fizik sınırlarının ötesine ve herkesin bir arada bulunabileceği, yeni fırsatlar oluşturabileceği ve yeni şeyler deneyimleyebileceği bir geleceğe doğru geçerken bundan sonra ne olacağı konusunda heyecanlıyım. Bu, herhangi bir şirketin ötesinde olan ve hepimiz tarafından yapılacak bir gelecek. Şu anda markamız tek bir ürünle o kadar sıkı bir şekilde bağlantılı ki, bırakın gelecekte, bugün yaptığımız her şeyi temsil etmesi mümkün değil. Zamanla, bir Metaverse şirketi olarak görülmemizi umuyorum, çalışmalarımızı ve kimliğimizi inşa ettiğimiz şeye bağlamak istiyorum" dedi.

-İHA-

Facebook Inc.'in yeni adı Meta

Mark Zuckerberg, Facebook, Medya, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Facebook Inc.'in yeni adı 'Meta' - Son Dakika


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