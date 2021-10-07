Facianın eşiğinden dönüldü: Fren yerine gaza bastı, otomobil döner salonuna daldı - Son Dakika

Kırıkkale'de bir sürücü, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basması sonucu döner salonuna daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada şok geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.B., 71 AAP 837 plakalı otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Döner salonuna dalan otomobil, bina kirişine ve camekana çarparak durabildi. Kaza sırasında salonda oturan bazı vatandaşlar ise facianın eşiğinden döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın şokunu atlatamayan sürücü Y.E.B. hastaneye kaldırılırken, eşi ve bir çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Döner salonunda oturan bir kadının gözüne sıçrayan cam ise sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından kazalı otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Döner salonunu personeli Melike Korkun, "Burada tezgahtaydık karşıdan araba geldi. Yönünü bize doğru kırdı, sonra direk geldi. Sonra çocuk sandalyedeydi yere düştü. Çocuğu falan kontrol ettim. Şoför şoktaydı sadece her hangi bir yaralanma yoktu" dedi.

Kaza anını anlatan Ali Türker ise, "Araç park etmek üzereydi buraya kaldırımın üzerine çıkıyordu. Büyük ihtimalle vitesi karıştı. Araçta otomatik vitesti zaten. Buradan fırlayınca gaza mı bastı nasıl oldu? Araba direk oraya girdi. Ben hemen gittim kontağını falan kapattım. Kapısını açtım hanımı falan dışarıya çıktı. Ondan sonra da 112'yi aradım" diye konuştu.

(Hasan Ay/İHA)