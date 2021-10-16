FAİK ERDOĞAN VAKFI, MALATYA'DA KANDİL SİMİDİ DAĞITTI - Son Dakika

Türkiye'de Z kuşağının rol model aldığı 2 kadın! Biri Akşener, diğeri ise sürpriz bir isim

FAİK Erdoğan Vakfı, Malatya'da Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.

Faik Erdoğan Vakfı, Soykan Meydanı ve Sıtmapınarı Caddesi'nde vatandaşlara Kandil Simidi ikramında bulunarak, vatandaşların kandillerini kutladı. Vatandaşların yoğun ilgini gören kandil simidi, stantlara konulmasıyla tükendi. Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Esma Erdoğan, "Bugün ve yarın ki Mevlid Kandili vesilesiyle kandil simidi dağıtıyoruz. Allah, vakfımız adına yaptığımız bütün hayırları kabul eylesin inşallah. Şimdiden bütün hemşerilerimizin kandilini kutluyoruz, kandilleri mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Mütevelli Heyeti Başkanımız Reşat Erdoğan'ın da selamlarını iletiyorum. Yarın da Hidayet Mahallesi'nde Faik Erdoğan Cami önünde öğlen namazına mutabık kandil simidi dağıtımımızı yapacağız inşallah" dedi.