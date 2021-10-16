Fanteziler Filmi - Son Dakika

Fanteziler, hayatlarının saklı kalmış taraflarını keşfedip, fantezileriyle yüzleşen altı çiftin hayatına odaklanıyor. Fanteziler sayesinde mutluluğu yeniden keşfeden altı çifte odaklanılan filmde, roleplay, cinsel perhiz, teşhircilik gibi konular ele alınıyor.

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Les Fantasmes (Fantasies)

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 15.10.2021

Fanteziler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.