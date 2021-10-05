Far Cry 6 Optimizasyon Sorunları Oyuncuları Üzebilir - Son Dakika

Ubisoft tarafından üç yılda geliştirilen Far Cry serisinin altıncı oyunu bu hafta piyasaya sürülecek.

Oyunun video ve yayın ambargosunun kalmasının ardından test videoları paylaşılmaya başlandı fakat bilgisayar tarafında ciddi bir optimizasyon sorunu olduğu görünüyor.

Güçlü sistemlerde teste tabi tutulan Far Cry 6, kendi Benchmark uygulamasından alınan sonuçlarda tek çekirdek performansında sorunlar görünüyor. Intel i9 9900K, Nvidia RTX 3080 ve 16GB 3600MHz kullanılarak yapılan testte, oyunun tek çekirdeği sonuna kadar kullanıyor fakat diğer çekirdekileri neredeyse hiç kullanmıyor ve sistem darboğaz yapıyor.

Videoda görüldüğü üzere sistemin çok rahat bir şekilde oynatması gereken çözünürlük ve ayarlarda bile FPS beklenenin çok altında kalmış. Ayrıca oyun İşlemci ve Ekran Kartını tam performansla kullanamıyor. İşlemci %40'ı zor görürken, Ekran kartı en fazla %60 seviyelerine ulaşabiliyor.

Tüm bunlarla birlikte Ubisoft önümüzdeki günlerde oyuncular tarafından ciddi eleştirilere maruz kalabilir.