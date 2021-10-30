Fas eski Başbakanı Benkiran, PJD genel sekreterliği için yapılan ilk tur oylamada en çok oyu aldı - Son Dakika

Fas'ta, eski Başbakan Abdulilah Benkiran, Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) genel sekreterliği için yapılan ilk tur oylamayı önde bitirdi.

PJD olağanüstü kongresi, 8 Eylül'deki seçimlerde alınan yenilginin ardından Saaddettin el-Osmani'nin istifa ettiği genel sekreterlik koltuğuna oturacak kişiyi belirlemek üzere toplandı.

Parti genel meclisi üyelerinin 112'sinin oyunu alan Benkiran, genel sekreterlik için yapılan ilk tur oylamayı kazanmış oldu.

Seçimde Abdulziz Al-Ammari 101, Cami el-Mutasım 8, Abdullah Buvanu 28, İdris el-Azmi el-İdrisi 27, Muhammed el-Hamdavi ise 24 oy aldı.

PJD Ulusal Konseyi 23 Ekim'de, seçimde yaşanan büyük oy kaybı nedeniyle istifa eden eski yönetimin sunduğu, "bir yıllığına yeni bir yönetim seçilmesi için olağanüstü kongre düzenlenmesi" önerisini kabul etmişti.

Benkiran, bunun ardından Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ekim'deki PJD olağanüstü kongresinde de bu önerinin kabul edilmesi durumunda, genel sekreterlik için aday olmayacağını duyurmuştu.

Ülkedeki bazı çevreler, karizmatik kişiliği, etkili hitabet gücü ve toplumda önemli bir yere sahip olan Benkiran'ın, partiye yeniden eski gücünü kazandırabileceğini düşünüyor.

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimleri 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) kazanmıştı. PJD ise 2016'daki seçimlerde kazandığı 125 sandalyenin yüzde 90'ından fazlasını kaybederek 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilemişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümeti kurma görevini 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği RNI Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a vermişti.