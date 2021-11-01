Fas Kralı 6'ncı Muhammed, PJD'nin yeni genel sekreteri seçilen Benkiran'ı kutladı - Son Dakika

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Adalet ve Kalkınma Partisine (PJD) genel sekreter seçilmesinden dolayı eski Başbakan Abdulilah Benkiran'ı tebrik etti.

Kralı 6'ncı Muhammed tarafından Benkiran'a gönderilen tebrik mektubunda, "Olağanüstü kongresinde partinin güvenini alarak genel sekreter seçilmenizi tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Mektupta, ülkenin yeni döneminde PJD'nin, siyasi sahnedeki konumunu güçlendirmesi, ulusal kalkınmaya yardım etmesi ve diğer partilerle iş birliğini artırmasının temenni edildiği kaydedildi.

Ayrıca, tebrik mektubunda eski PJD Genel Sekreteri Saaddettin el-Osmani ve diğer parti üyelerinin takdir edildiği belirtildi.

PJD'nin 30 Ekim'de gerçekleştirilen kongresinde, 1252 parti genel meclisi üyesinden 1012'sinin oyunu alan Benkiran genel sekreter seçilmişti.

PJD Ulusal Konseyi, eski yönetimin genel seçimde yaşanan büyük oy kaybı nedeniyle istifa etmesinin ardından 23 Ekim'de olağanüstü kongre kararı almıştı.

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimleri 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) kazanmıştı. PJD ise 2016'daki seçimlerde kazandığı 125 sandalyenin yüzde 90'ından fazlasını kaybederek 13 milletvekili ile sekizinci sıraya gerilemişti.