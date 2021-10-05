Üye Girişi
Fas, Rusya ile doğrudan uçuşları askıya aldı - Son Dakika

Fas, Rusya ile doğrudan uçuşları askıya aldı

05.10.2021 23:54
Fas, Rusya ile doğrudan uçuşları askıya aldı, System.String[]

Fas yönetiminin Rusya ile doğrudan uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Fas yönetiminin Rusya ile doğrudan uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Rusya'nın Rabat Büyükelçiliğine ait Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Fas yönetimi bugünden itibaren Rusya ile uçuşları askıya alma kararı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Fas'ın bu adımının sebebine ilişkin bilgi verilmezken, kararın yalnız iki ülke arasındaki doğrudan uçuşları kapsadığı aktarıldı.

Fas makamlarından ise konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aralarında Fas'ın da yer aldığı 8 ülkeye durdurduğu uçak seferlerini mayıs ayında yeniden başlatmıştı. Eylül ayında da Fas vatandaşlarının Rusya'ya doğrudan uçuşlar ve Belarus üzerinden girebileceğini duyurmuştu.

Togo Cumhuriyeti, Facebook, Rusya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas, Rusya ile doğrudan uçuşları askıya aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış 23:15 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış 23:02 "Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle 22:56 Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm 21:35 Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Bahçeli, 20:59 Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar 19:37 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar
Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a 18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor 17:17 Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor

Son Dakika Haberleri
19:06 Sinarit avına çıkan amatör balıkçı büyük şaşkınlık yaşadı! Ağına takılan dev camgöz köpek balığı tedirgin etti
18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
Film değil, gerçek! Saha içinde çatışan karteller, hakem ve teknik direktörün canını aldı Film değil, gerçek! Saha içinde çatışan karteller, hakem ve teknik direktörün canını aldı         
23:44
Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir         
23:14
Oyun oynarken kamyon çarpan 3 yaşındaki çocuk sonucu hayatını kaybetti Oyun oynarken kamyon çarpan 3 yaşındaki çocuk sonucu hayatını kaybetti         
23:00
Tutuklanan orkestra ekibinin Tutuklanan orkestra ekibinin "Hayatımızı mahvettin" dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi         
22:26
İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı         
21:10
Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum         
20:42
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu         
18:19
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 23:59:12. #1.13#
SON DAKİKA: Fas, Rusya ile doğrudan uçuşları askıya aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement