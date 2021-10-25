Fas'ta aşı kartı olmayan iki milletvekili Meclise alınmadı - Son Dakika

Hükümetin Kovid-19 aşısı ve aşı kartı uygulamalarına karşı pek çok kentte gösteriler düzenlenmişti.

Görevlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmadığına dair negatif PCR testi gösterdiğini kaydeden Munib, buna rağmen girişinin engellendiğini söyledi.

Munib, aşının isteğe bağlı olması ve zorunlu kılınmaması gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Anayasa'nın teminat altına aldıkları ihlal edilmez." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından basın mensuplarına konuşan Nebile Munib, "Aşı kartım olmadığı için Meclise girmemi engellediler." dedi.

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