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Fas'ta İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğu haberleri üzerine inceleme başlatıldı - Son Dakika

Fas'ta İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğu haberleri üzerine inceleme başlatıldı

22.10.2021 04:35
Fas'ta İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğu haberleri üzerine inceleme başlatıldı

Fas Kültür ve Gençlik Bakanı Mehdi bin Said, İslam düşünürü İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğuna ilişkin haberler üzerine inceleme başlatılmasını istedi.

Fas Kültür ve Gençlik Bakanı Mehdi bin Said, İslam düşünürü İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğuna ilişkin haberler üzerine inceleme başlatılmasını istedi.

Fas'ın "alyaoum24" internet haber sitesine göre, Bin Said, sosyal medyadaki tartışmalara neden olan İbn Haldun'un Fes-Meknes bölgesindeki geleneksel evinin satışa sunulduğu haberi hakkında inceleme başlatılması talimatı verdi.

Talimat üzerine Fes-Meknes Kültür İdaresi yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

Söz konusu evin İbn Haldun'a ait olduğunun tereddütlü olduğunu kaydeden Bölge Kültür İdaresi, ellerinde yazılı belge ya da elle tutulur bir delil olmadığını kaydetti.

Kültür Bakanı, bölge yetkililerine geleneksel evin öncelikle duvarlarının güçlendirilmesi için acil müdahale edilmesi ve ardından Fes kentindeki yıkık binaların restorasyon programına evin de alınması talimatı verdi.

Duvarında satılık ilanı olan evin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Faslılardan, Kültür Bakanlığına duruma müdahale etmesi ve evin satın alınarak korunması çağrıları yapılmıştı.

Tarihi kayıtlara göre, büyük İslam düşünürü ve sosyolojinin kurucusu kabul edilen Abdurrahman İbn Haldun (ölümü 1406 Kahire), hayatının bir döneminde Fas'ın kadim başkenti Fes'te yaşamış ve eğitim amacıyla bilim merkezi Karaviyyin Camisi'nde bulunmuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğu haberleri üzerine inceleme başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğu haberleri üzerine inceleme başlatıldı - Son Dakika
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