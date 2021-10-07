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Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisinden Danışmanlar Meclisi seçim sonuçlarına "istifalı" tepki - Son Dakika

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisinden Danışmanlar Meclisi seçim sonuçlarına "istifalı" tepki

07.10.2021 15:57
Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisinden Danışmanlar Meclisi seçim sonuçlarına

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi için birkaç gün önce gerçekleştirilen seçimin sonucuna itiraz ederek, kazandığı sandalyeleri kabul etmediğini açıkladı.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi için birkaç gün önce gerçekleştirilen seçimin sonucuna itiraz ederek, kazandığı sandalyeleri kabul etmediğini açıkladı.

PJD Genel Sekreterliği, Danışmanlar Meclisi seçim sonuçlarının parti yetkililerince incelendiği toplantının ardından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Danışmanlar Meclisi seçimine ilişkin sonuçların 8 Eylül'de gerçekleştirilen parlamento ve belediye seçimlerinin sonuçlarıyla örtüşmediği kaydedilen açıklamada, PJD'nin aday listesinin bu kadar az oy almasına neden olan uygulamalar kınandı.

Açıklamada, "PJD'nin Danışmanlar Meclisi üyeliğiyle ilgilenmediği" ifade edilirken, söz konusu seçimde sandalye kazanan partililere de "mevcut yasal prosedüre uygun olarak istifalarını sunmaları" çağrısında bulunuldu.

Fas İçişleri Bakanlığı, 6 Ekim'de parlamentonun ikinci kanadını oluşturan Danışmanlar Meclisi için yapılan seçimlerin kesinleşmemiş ilk sonuçlarına göre, Milli Bağımsızlar Birliği Partisinin (RNI) 27 sandalye kazanarak seçimlerin galibi olduğunu açıklamıştı.

RNI'yı 19 koltukla Asalet ve Çağdaşlık Partisi, 17 koltukla İstiklal Partisi takip ederken, Halk Hareketi 12, Sosyalist Birlik 8, Adalet ve Kalkınma Partisi 3, Anayasal Birlik Partisi 2 sandalye kazanmıştı. Geri kalan 6 siyasi partiden 3'ü birer sandalye, bağımsızlar da bir sandalye elde etmişti.

Özel sektör çalışanlarının (sendikalar) temsilcilerini belirlemek için yapılan seçimlerde ise Fas Çalışma Birliği 8 sandalye, Genel İşçiler Birliği 6, Demokratik Çalışma Konfederasyonu Sendikası 3, Adalet ve Kalkınma Partisine ait sendika kanadı Ulusal Çalışma Birliği 2 ve Demokratik İşçi Konfederasyonu da bir sandalye kazanmıştı.

Fas'ta meclis üye sayısını 270'ten 120'ye düşüren 2011'deki anayasa değişikliğinden sonra ikinci kez Danışmanlar Meclisi seçimi yapılmıştı.

Parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi seçimleri her 6 yılda bir dolaylı oy (iki dereceli) sistemiyle yapılıyor.

Parlamento, Adalet, Eylül, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisinden Danışmanlar Meclisi seçim sonuçlarına 'istifalı' tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisinden Danışmanlar Meclisi seçim sonuçlarına "istifalı" tepki - Son Dakika
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