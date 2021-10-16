Fate/Grand Order The Movie, gezgin bir şövalye olan Bedivere'nin hikayesini konu ediyor. Takvimler Kudüs'te MS 1273'ü gösterdiğinde, gezgin bir şövalye olan Bedivere artık yolculuğunun sonuna ulaşır. Üç büyük gücün savaştığı Kutsal Topraklar çöle dönmüş, insanlar evlerinden olmuştur. Aslan Kral'ın gerçek niyetini uygulamasından korkan Bedivere ve arkadaşları, bu durumun önüne geçmek için kutsal Camelot şehrine doğru ilerlemeye karar verir.
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Fate/Grand Order The Movie
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Vizyon Tarihi: 15.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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