Fatih Belediyesi sanatçılarıyla, 2. Craftistanbul El Sanatları Fuarı'na konuk oldu - Son Dakika

Dünya ülkelerinin geleneksel ve çağdaş el sanatlarını tanıtmak amacıyla Atis Fuarcılık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Craftistanbul El Sanatları Fuarı" sanatseverleri bekliyor.

Yaklaşık 130 katılımcı ve 400'ün üzerinde el sanatları sanatçısı ile kalkınma ajansları, ticaret odaları, belediyeler, üniversiteler, olgunlaşma enstitüleri, 10'un üzerinde ülke ile müzeler, vakıflar, dernekler ve kooperatiflerin de yer aldığı fuara, Fatih Belediyesi beş geleneksel sanat ile katılım sağladı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın da ziyaret ettiği fuardaki Fatih Belediyesinin standında, çini seramik dalında Güvenç Güven, Tuğba Güven, resim dalında Cemal Toy, Zafer Örs, tespih dalında İmdat Kalaycı, Feyzullah Kalaycı, sadekarlık dalında Bülent Bostan, kuyum ve sedef kakma dalında ise Hüsamettin Yivlik ve Hakan Uç yer aldı.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuar, 10 Ekim'e kadar devam edecek.