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Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu törenle açıldı - Son Dakika

Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu törenle açıldı

22.10.2021 22:51
Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu törenle açıldı

Fatih Belediyesi, 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu, Yedikule Hisarı'nda düzenlenen açılışla başladı.

Fatih Belediyesi, 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu, Yedikule Hisarı'nda düzenlenen açılışla başladı.

Konser, tiyatro, sergi, konferans ve söyleşi gibi etkinliklerin yanı sıra kitap ve dergilerin de yayımlanacağı yeni sezonun açılışına, kültür ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, burada yaptığı konuşmada, kültür ile sanatın ruh dünyasının mayası ve uygarlıkların aynası olduğunu söyledi.

Programda bir araya gelmenin çok anlamlı olduğunu dile getiren Demircan, "Bugüne dair gönül dünyamızda biriken aydınlık, biliniz ki kültür ve sanat ile kurduğumuz bağın yansımasıdır. Hayat seslerle, sözlerle, renklerle ifade edildikçe güzelleşiyor ve güzellikler paylaşıldıkça insanlık değer kazanıyor." dedi.

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiirinden dizeler okuyan Demircan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Surların içindeki İstanbul olan Fatih, Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasını, Molla Gürani, Molla Hüsrev,

Akşemseddin gibi alimlerin izini, Mimar Sinan'ın aşk eli değmiş maharetini bağrında yaşatan bir vefa toprağıdır. Kudretli duruşuyla Fatih, nice şarkının güftesine, nice şairin dizelerine ilham olan Yeditepe'nin ev sahibi; Doğu Roma'dan Bizans'a, 469 yıl başkentlik ettiği Osmanlı'dan, günümüze kadar kütüphaneleri, camileri, külliyeleri, hamamları, çarşıları ile manevi mirasımızın sesidir."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Fatih'in emanet ettiği değerleri yarınlara taşımanın bir gönül işi olduğunu ifade ederek, "Ne mutlu bizlere ki ulvi bir tarihe tanıklık eden Fatih semtimiz, nesilden nesle devraldığı farkındalıkla nice fikir, sanat ve kültür insanımızı ağırlamaya ve onların eserlerini topluma kazandırmaya ve böylece sesimizi yarınlara ulaştırmaya devam ediyor. Bizler at üstünde cenk edip, toprağı vatan kılarken dahi dilinden töresine, kültüründen mimarisine, milletine has kimliği yaşatmak adına canla başla gayret gösteren bir ecdadın torunlarıyız." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ise her hafta farklı bir camide Cuma namazı kılmaya çalıştıklarını belirtti.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın da her hafta ilçede kendilerini ağırladığını ifade eden Ünal, "Camiden çıktıktan sonra da yine Belediye Başkanımızın bizzat restorasyonunu takip ettiği, ya bir kütüphaneye ya da bir medreseye veya başka bir esere gidip çalışanlarla beraber çay içip sohbet ediyoruz. Biz, Belediye Başkanımızın ve ekibinin çalışma azmine tanıklık ettik. Allah güçlerini, kuvvetlerini, enerjilerini arttırsın." dedi.

"İstanbul'un ruhunu da silüetini de Fatih yansıtır"

Fatih Belediye Başkanı Turan da açılışın Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilmesinden onur duyduğunu söyledi.

Turan, şehrin hafızasında uzun zamandır olmayan bir mekanı, nitelikli kültür ve sanat faaliyetlerinin yapılacağı alan olarak ilçeye kazandırmanın heyecanı içinde olduğunu bildirdi.

İstanbul'un çok yüzlü bir ayna gibi olduğuna, bir yüzüyle ihtişamlı bir geçmişin anıtlarını, mimari eserlerini, diğer yüzüyle de yaşam dolu, üreten, gelişen bir hayatın hareketliliğini yansıttığına işaret eden Turan, şunları söyledi:

"Bir yüzüyle ölümlü ve uhrevi, diğer yüzüyle ilelebet yaşamaya hak kazanmış sanat eseri gibi. Tarihin her döneminde, her zaman çok kültürlü olabilmeyi başarıyor. Bütün fikirleri, inançları, halleri yaşıyor, yaşatıyor. Fatih ise böylesine müstesna bir şehrin özü, deyim yerindeyse İstanbul'dan özge İstanbul'dur. Aynı zamanda Fatih, 7 tepesiyle birlikte, 7 köklü bir çınar gibi, bu şehre nasıl tutunduğumuzu, nasıl sahip çıktığımızı, özümüzü, kimliğimizi şehre nasıl nakşettiğimizi gösterir. İstanbul'un ruhunu da silüetini de Fatih yansıtır."

Turan, şehrin, tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini muhafaza ederek, zamanın ruhuna göre biçimlendirmek ve geleceğe taşımak gerektiğine dikkati çekti.

Çağdaş yaklaşımlar ortaya koyarak, etkili bir gelecek vizyonu oluşturmanın önemini vurgulayan Turan, "Kültür politikamızı çok yönlü, bütüncül bir çerçevede oluşturmaya özen gösterdik. Biz en başından beri, Türkiye'ye dair tüm düşünce ve hayallerin, geleceğe, ufka doğru bir vizyonun, Fatih'ten başlamak zorunda olduğunun farkındayız." değerlendirmesini yaptı.

"Fatih'i kültürle planlamayı esas alıyoruz"

Turan, Fatih'te hayata geçirilen ve yapılması planlanan projelere değinerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki kültür sanat sezonunda, sadece kültürü planlamakla kalmıyor, Fatih'i bir bütün halinde, kültürle planlamayı esas alıyoruz. Fatih'teki tüm sosyal ihtiyaçların kültürle planlanmasını, bütün oluşum ve dönüşümlerin kültürle gerçekleşmesini hedefliyoruz. Somut ve somut olmayan kültürel mirasıyla birlikte, yerelden evrensele tüm şehri yaşayan bir açık hava müzesi gibi düşünüyoruz. Hayalimiz, sur içini yeni kültür muhitleriyle, galerilerle, kütüphanelerle, tiyatrolarla donatılmış bir merkeze dönüştürmek."

Açılış programındaki konserde, piyanist Güldiyar Tanrıdağlı'ya solistler Gülzade Tanrıdağlı, Atakan Akdaş ve Erkut Cantürk eşlik etti.

Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu törenle açıldı
Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu törenle açıldı
Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu törenle açıldı

Fatih Belediyesi, Yedikule, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu törenle açıldı - Son Dakika


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