FATİH'TE 1 MİLYON 700 BİN LİRA DEĞERİNDE KAÇAK PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

FATİH'te iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan 4 bin 337 adet kaçak parfüm ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Balabanağa Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinde depolanan kaçak parfümlerin piyasa sürülmek üzere sevkiyata hazırlandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 19 Ekim Salı günü iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan 4 bin 337 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Adreste bulunan 3 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.