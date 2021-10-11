Fatih'te 100 bin dolarlık gümüş hırsızlığı - Son Dakika

Bu arada, iş yerinin alarmı çalınca evinden güvenlik kameralarına bağlanan dükkan sahibi Necip Erdemir'in, hırsızlığı canlı izlediği öğrenildi.

Zanlılar değeri yaklaşık 100 bin doları bulan 100 kilo gümüşün yanı sıra dükkandaki kasayı da alıp kaçtı.

Fatih 'te bir iş yerinden yaklaşık 100 bin dolar değerinde gümüş çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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