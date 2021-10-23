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Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi - Son Dakika

Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi

23.10.2021 23:17
Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi

Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi.

Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi.

Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi
Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi
Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi
Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi

Kocamustafapaşa, Balat, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi - Son Dakika
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