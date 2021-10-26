Son dakika! FATİH'TE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika

FATİH'te, 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binada hasar oluştu.

Fatih Nişancı Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında, saat 14.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı terk etti. Çevre binalarda oturanlar da yangın nedeniyle sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Öte yandan binanın yandığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.