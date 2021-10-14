Fatih'te bir iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika

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Fatih'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Siyavuşpaşa Caddesi'ndeki mum atölyesi ve satış mağazasının bulunduğu iki katlı binanın depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yan taraftaki ahşap binaya da ufak çaplı sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor.