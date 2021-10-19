Fatih sahilinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı - Son Dakika

Fatih sahilinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Sahili'nde güvenlik görevlileri denizde hareketsiz bir insan gördü. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince denizden 55 yaşlarında bir erkek çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.