Fatih'te hanutçular ile sahte parfüm satanlara yönelik denetim - Son Dakika

Fatih'te hanutçulara ve sahte parfüm satanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, zabıta ekipleriyle beraber Sultanahmet Meydanı'nda hanutçulara yönelik denetim yapıldı. Drone da kullanılan denetimlerde, turist kafilelerine boğaz turu satıp, kendi anlaştıkları esnafa ve mekanlara davet eden hanutçulara ceza yazıldı.

Ekipler daha sonra Beyazıt Meydanı'nda turistlere ünlü markaların taklidi sahte parfüm satan kişilere yönelik çalışma yaptı. Denetim sırasında sahte parfüm satan seyyar satıcılar basın mensuplarına saldırdı.

Polisin müdahalesine rağmen saldırılarına devam eden ve ekiplere direnen seyyar satıcılar gözaltına alındı.