FATİH'TE İŞ YERİ SAHİBİ DÜKKANINDAKİ HIRSIZLARI TELEFONUNDAN CANLI CANLI İZLEDİ - Son Dakika

FATİH'te 4 kişi, kepengini kırdıkları gümüşçü dükkanından gümüş eşya ile kasayı çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Necip Erdemir, hırsızlık anlarını cep telefonuna bağlı güvenlik kamerasından canlı izledi. Şikayet üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 8 Ekim Cuma sabah 05.00 sıralarında Molafenari Mahallesi Atik Alipaşa Medrese Sokak üzerindeki gümüşçü dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa gelen hırsızlar, dükkanın kepengini kırarak içeri girdi. Şüpheliler içeriden gümüş eşyaların yanı sıra dükkan kasasını alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anlarında telefonuna bildirim düşen iş yeri sahibi Necip Erdemir ise o anları canlı izledi. Şikayet üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ORTALAMA 100 BİN DOLAR"

Dükkan sahibi Necip Erdemir, "Bir gün önce emniyetten aldığımız bilgiye göre komşu esnafın kilitlerini zorluyorlar. Zorlama nedenleri de sokakta bir hareketlilik olup olmayacağı. Bakıyorlar hiçbir hareketlilik yok, sonra geliyorlar buraya. Bir kişi arabada, bir kişi de sokağın başında nöbet tutuyor. Dört kişi de dükkana giriyor. Toplamda 2,5 dakikada kepengi kırarak, içeri girip 100 kilogram malımızı çalıyorlar. 100 kilogram malın ortalama girişi 100 bin dolar. Kasamızı alıyorlar. Kasamızda mal gelecek diye 250 bin lira kredi çektiğim para ve 50 bin lira da bir haftalık hasılatımız vardı" dedi.

"BEN 2,5 DAKİKADA ANLATAMIYORUM"

Yaşananları cep telefonundan canlı canlı izlediğini belirten Erdemir, "Bizim kendi özel alarm sistemimiz telefonlara bağlı, herhangi bir hareketlenme olunca telefon çalıyor. Sabah telefon çalınca kamerayı açtım, baktım kepengi zorluyorlar. Ben canlı canlı telefonundan izledim. Bakıyorum ne yaptıklarına. İçerisi karanlık olması rağmen hiç ışık yakmadan her yere bakıyorlar, ne var ne yok. Burayı da keşfetmişler zaten. Burada masamın altındaki kasayı nereden biliyorlar da alıyorlar. Çekmecede günlük hasılat para kutusu var onu alıyorlar, içini boşaltıyorlar. Zinciri boşaltan kasayı işaret ediyor, en son giderken kasayı sürükleyerek alıp götürüyorlar. Kasa ile 100 kilo zincir almaları 2,5 dakika sürdü. Ben konuyu 2,5 dakikada anlatamıyorum. Adamlar o kadar profesyoneller" ifadelerini kullandı.