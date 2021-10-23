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Fatih'te kaçak klinikte hasta tedavi eden sanığa 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Fatih'te kaçak klinikte hasta tedavi eden sanığa 5 yıla kadar hapis istemi

23.10.2021 10:58
Fatih'te kaçak klinikte hasta tedavi eden sanığa 5 yıla kadar hapis istemi

FATİH'te kaçak bir klinikte sağlık hizmeti verdiği ve hasta tedavi ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Türkmenistanlı Gulkamar Durdykulyyeva hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

FATİH'te kaçak bir klinikte sağlık hizmeti verdiği ve hasta tedavi ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Türkmenistanlı Gulkamar Durdykulyyeva hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce ihbar sonucu yapılan sokak istihbaratı çalışmalarında Kemalpaşa Tulumba Sokak'ta bir adreste şüpheli Gulkamar Durdykulyyeva'nın kaçak klinik işlettiği tespit edildi. Şüphelinin yabancı uyruklu müşterileri burada tedavi ettiği, ilaç satışı ve yurt dışından birçok kaçak ilacı getirdiği ileri sürülen iddianamede, kaçak klinikte arama yapıldığı da anlatıldı. Aramada çok sayıda tıbbi alet, enjektör, ilaç, krem, çözelti, izotonik ile yüksek miktarda paranın ele geçirildiği kaydedildi. Sağlık hizmeti verebilmek için herhangi bir ruhsat alınmadığı belirtilen klinikte tutulan polis tutanağında, şüphelinin Türkmenistan uyruklu olduğunu ve Türkmen uyruklu kişilerin tedavisini yaparak ilaç verdiğini şifahi olarak söylediği anlatıldı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüpheli Gulkamar Durdykulyyeva savcılığa verdiği ifadesinde, "Ev ve işyerlerine temizliğe giderim. Maddi durumum iyi değildir. Kalacak yerim olmadığı için polislerin geldiği adreste kalıyordum. Bahar isimli Türkmenistanlı birinin yanında kalıyordum. Oradaki eşyalar Bahar'a aittir. Arama sırasında çıkan ilaçlar Bahar'a aittir. Bahar polislerin geldiğini anlayınca oradan kaçtı. Bahar'ın kimlik bilgilerini bilmiyorum. Bulunan ilaçlar ve eşyalar bana ait değildir" diyerek suçlamayı reddettiği kaydedildi. Şüphelinin çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 9 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderildiği de iddianamede yer aldı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKİddianamede, deliller sonucunda şüphelinin polis tutanağında şifahi olarak kaçak sağlık hizmeti verdiğini söylediği, adreste çok sayıda tıbbi cihaz ve ilaçların ele geçirildiği, şüphelinin  savunmalarında bu işyerinin Bahar adlı kişiye ait olduğunu söylese de böyle bir kişinin tespit edilemediği, şüphelinin de bu kişinin açık adres ve iletişim bilgisini veremediği kaydedildi. Bu durumun hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen iddianamede, şüpheli Gulkamar Durdykulyyeva hakkında "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınma" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Durdykulyyeva önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te kaçak klinikte hasta tedavi eden sanığa 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te kaçak klinikte hasta tedavi eden sanığa 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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