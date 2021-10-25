Fatih'te scooter sürücülerine yönelik uygulama yapıldı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Haseki'de elektrikli scooterlara yönelik düzenlenen denetimlerde, kural ihlali yapan ya da trafiği tehlikeye atan bazı sürücülere para cezası uygulandı.

Trafikte telefonla konuşan ve yolda zikzaklar çizerek ilerleyen bir elektrikli scooter sürücüsüne, trafiği tehlikeye atmaktan 314 lira para cezası yazıldı.

Ceza kesilen scooter sürücüsü Mert B., patronunun araması nedeniyle telefona cevap vermek durumunda kaldığını belirterek, rüzgardan duyamadığı için telefonu kulağına dayadığını söyledi.

Bu arada polis uygulamasını gören bazı scooter sürücülerinin yan yollara girerek kaçmaya çalıştıkları görüldü.

Ekiplerin bu yönde denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.