FATİH'TE TAKSİCİLER HEM DENETLENDİ HEM BİLGİLENDİRİLDİ - Son Dakika

FATİH Eminönü'nde, taksicilere yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 12 kuralın yer aldığı broşür dağıttı. Denetimde ayrıca yolcu seçtiği tespit edilen 3 taksiciye ceza kesildi, araçları ise geçici olarak bağlanarak otoparka götürüldü.

Fatih Eminönü İskelesi önünde, Sivil Trafik polis ekiplerinin taksilere yönelik denetimleri sürüyor. Taksilere yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 12 kuralın yer aldığı broşürleri dağıttı. Taksilerdeki maske, mesafe ve hijyen kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülerin evrakları da incelendi. Denetimlerde sürücülere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

YOLCU SEÇEN 3 SÜRÜCÜNÜN ARACI BAĞLANDI

Öte yandan polis ekipleri tarafından yolcu seçtiği tespit edilen 3 taksi sürücüsüne bin 339 lira para cezası kesildi. Sürücülerin taksileri ise geçici süre ile bağlanarak otoparka götürüldü.

Taksi şoförü Halil Gümüş, "Polis ekipleri bilgilendirerek çok iyi yapıyorlar. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Taksici arkadaşların bunlara biraz daha riayet etmesi lazım. Kurallara uyulması gerekiyor. Çoğu arkadaşımız kısa mesafe olduğu için müşteri almıyorlar ama almaları gerekiyor" dedi.