FATİH'TEKİ DENETİMLERDE TAKSİCİLERE 12 KURAL BROŞÜRÜ DAĞITILDI - Son Dakika

FATİH Aksaray'da, taksicilere yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 12 kuralın yer aldığı broşür dağıttı. Denetimdeler de emniyet kemeri takmadığı tespit edilen iki taksi şoförüne para cezası yazılırken, bir taksicinin taksisinin muayene süresi dolduğu için çekiciyle otoparka götürüldü.

Aksaray'da, Trafik polis ekiplerinin taksilere yönelik denetimleri sürüyor. Taksilere yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, sürücüleri durdurarak, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 12 kuralın yer aldığı broşürleri dağıttı. Durdurulan taksilerde, sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen iki sürücüye 144'er lira para cezası kesilirken, bir sürücünün ise taksisinin muayene süresi dolduğu için 652 para cezası kesildi. Taksi çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, HERKES GÖREVİNİ YAPIYOR"

Emniyet kemeri takmadığı için para cezası kesilen Metin Lokman, "Yapacak bir şey yok, herkes görevini yapıyor. Mecbur kesilen cezayı ödeyeceğiz. Az geride yolcu indirmiştim. Takmamız gerekiyordu takmadım. Hata benim" dedi.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAMAYA GAYRET EDİYORUZ"Polislerin dağıttığı 12 kuralın yer aldığı broşürleri faydalı bulduğunu ifade eden Metin Salman, "Bu uygulama çok güzel. Kuralları bilmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. Zaten bunları biliyorum. 30 senelik taksiciyim. Bu kurallarla bizde kendimize dikkat ederiz çeki düzen veririz. Bizim amacımız ekmek yemek, yanlış bir şey yapmamaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: -------------------Denetimden detaylar-Polislerin taksileri durdurması-Belge ve kimlik kontrolü-12 kural broşürünü tanıtmaları ve dağıtmaları-Metin Lokman Röportaj-Metin Salman Röportaj

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